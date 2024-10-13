Kâğıda sığmayan ıstırabın faillerine 18 yıl istendi

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20 yaşındaki İlklima Naz’ın annesi devlet memuru, babası subaydı. Anne - babası boşanınca babası Ünye’de annesi ise Tokat’ta kaldı. İlklima ise Samsun’da öğretmenlik yapan ablasıyla yaşamaya başladı. Bir kafede garsonluk yapıyordu. Ablasının ifadesine göre anne - babasının ayrı olmasından dolayı bunalımdaydı. Arkadaşlarından birinin evinde kaldığı bir gün ortadan kayboldu. 15 Ekim 2022’de Atakum sahilinde cesedi bulundu. Kafasından vurulmuştu, silah da elindeydi.

TACİZCİLERİ TEK TEK YAZDI

Cesedinin yanında içinde birkaç cümle yazılı bir kâğıt, o kâğıtta da İlklima’yı ölüme sürükleyen tacizler ve tacizciler vardı. İlklima ölümünden önce sahildeki kafede bir kahve içmiş, o sırada da kâğıda üç madde halinde başına gelenleri şöyle yazmıştı: “İstediğim o şerefsiz Arslan Sağlam’ın cezasını alması, tanıyan tanır. Doğanay Sezgin’in evinde uyurken bana dokundu, sonra inkâr etti. Doğanay Sezgin ise ben yolda yürüyemeyecek kadar sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan Belen telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı.”

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İlklima daha fazlasını da yazacaktı ama yazamadı “Ancak kâğıdım bitti” diyerek yazıya son verdi.

‘ÖLÜME GİDEN YALAN SÖYLEMEZ’

İlklima Naz’ın ismini verdiği üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Doğanay Sezgin (30), İklima Naz’ın sık görüştüğü biriydi. İfadesinde İlklima Naz’ın kendisine Arslan Sağlam ve Hakan Belen tarafından nasıl taciz edildiğini söylediğini anlatarak İlklima Naz’ın notunda yazanları doğruladı. Ayrıca İlklima Naz’ın ev ararken gittiği emlakçı tarafından da taciz edildiğini anlattı. Ancak kendisinin taciz etmediğini iddia etti. Diğer şüpheliler de Ilklima’nın yazdıklarının doğru olmadığını savundu. Ancak savcılık bu savunmalara itibar etmedi. Ilklima başına gelenlerin bir kısmını sesli mesajla annesine de anlatmıştı. O kayıtlar da dosyaya girdi. Savcılık “İntihar eden mağdurun hiçbir çıkar ve husumeti olmadığı şüpheliler hakkında asılsız suçlamalarda bulunması için ortada bir sebep yok” diyerek dava açtı. 11 sayfalık iddianamede şüpheliler Doğanay Sezgin ve Arslan Sağlam ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar, Hakan Belen’in ise ‘sarkıntılık yoluyla cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle dava açtı.