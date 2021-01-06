Kaftancıoğlu’nun ilk duruşması 21 Mayıs’ta

İddianamede, ‘CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın, 21 Nisan 2020 tarihinde aynı partiye mensup 2 kişi ile birlikte cep telefonuyla, Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği, sonra da partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği’ kaydedildi. Kaftancıoğlu’nun yargılanacağı dava için 21 Mayıs 2021 tarihine duruşma günü verildi.