Kaftancıoğlu’nun ilk duruşması 21 Mayıs’ta
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.
İddianamede, ‘CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın, 21 Nisan 2020 tarihinde aynı partiye mensup 2 kişi ile birlikte cep telefonuyla, Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği, sonra da partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği’ kaydedildi. Kaftancıoğlu’nun yargılanacağı dava için 21 Mayıs 2021 tarihine duruşma günü verildi.
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