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Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Kemal Bey olmasaydı İmamoğlu olmazdı

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#Ekrem İmamoğlu#Canan Kaftancıoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 09:16

CHP’de "genel başkan dahil değişim" diyen isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında parti içinden dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu profilinde biri İBB başkan adayı olamazdı" dedi. O açıklamaya yanıt, İmamoğlu’nun basın danışmanından geldi.

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CHP’de değişim tartışmalarına katılan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partide bu kez "profil" tartışması başlattı.

Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu olmasaydı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayacağını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU OLMASAYDI İBB ADAYI OLAMAZDI"

Kaftancıoğlu, “Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı. O zaman da mesela ‘sağcıydı’ derlerdi. Eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı" ifadelerini kullandı.

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Sözcü Gazetesine konuşan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Gitmeli, Bırakmalı" ifadeleriyle yıpratıldığını ve itibarsızlaştırıldığını belirtti.Bunun karşısında olduğunu söyledi.

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KAFTANCIOĞLU'NA YANIT MURAT ONGUN'DAN

Canan Kaftancıoğlu’na yanıt İmamoğlu’ndan değil ama Basın Danışmanı Murat Ongun'dan geldi. Ongun, İmamoğlu'nun yer aldığı 4 fotoğrafı paylaşarak "Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

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#Ekrem İmamoğlu#Canan Kaftancıoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu

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