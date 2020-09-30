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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kaftancıoğlu’na takipsizlik kararı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Kaftancıoğlu’na takipsizlik kararı
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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma nedeniyle yaptığı paylaşım yüzünden hakkında, ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlarından soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında iletişim kayıtları ve Özçağdaş’a ait telefonun incelenmesi sonucu şüphelinin, Suat Özçağdaş’ı, müştekinin özel hayatının gizliliğini ihlal etme yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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