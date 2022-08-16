Kaftancıoğlu’na soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturmayı basında yer alan haberlerden sonra başlattı. Canan Kaftancıoğlu’nun 12 Ağustos’ta düzenlenen bir toplantıda Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu kapsamında kalan ifadeler kullandığı iddia edildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları da, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, ‘Kaftancıoğlu’nun 12 Ağustos’taki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği’ ifade edildi.

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Dilekçede Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi.