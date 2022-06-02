Kaftancıoğlu'na hakaret davasında beraat

Haberin Devamı

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Altan Öymen, Muharrem Erkek ve Engin Altay'ın da arasında bulunduğu partililer de duruşmada hazır bulundu. Canan Kaftancıoğlu savunmasında, "Bir tweetten dolayı bu dava açılmış. Partimin saha çalışmasından dolayı bu tweeti attım. Bu tweetin neresinde Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret var bilmiyorum. Savcı bana bu tweetin neresinde hakaret olduğunu söylerse savunmamı yapacağım. Bu tweetimde hakaret yoktur. Parti çalışması yapmak hakaret değildir." dedi. Kaftancıoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, "Müvekkilim aslında basit bir okumayla birlikle hakaret içerikli bir tweet olmadığı açıktır. Mahkemenin araştırma gereği duymadan bu duruşmada beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Bahse konu broşür CHP Genel Başkanlığı tarafından hazırlanmış bir büroşürdür. Savcılığın açtığı soruşturmanın hangi aşamada olduğunun öğrenilmesini talep ederim" dedi.



CUMHURBAŞKANI VE SOYLU'NUN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ



Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca suçtan zarar görme ihtimaline karşın davaya katılma talebinde bulundular. Kaftancıoğlu'nun avukatları ise "Ortada açık olarak suç oluşmayan bir tweet olduğundan zarar da yoktur. Katılma talebini kabul etmiyoruz" dediler. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Soylu'nun avukatlarının katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.



"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Sanığın beyanlarına katılmıyoruz. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı'nın şeref, haysiyet ve onuruna yönelik kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilerek soruşturma başlatıldığını belirtti. Mütalaada, sanığın 14 Ekim 2021 tarihinde "SaBıKa HOLDİNG" yazılı broşür ve broşürü dağıtıldığı ana ait görselleri paylaştığı ve üst tarafına '"Karapara, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız. Gençler akıttığınız tere sağlık..." şeklinde paylaştığı anlatıldı. Paylaşılan broşürde SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın resmi ve resimde elinde yüzüne takmak üzere tuttuğu maskede yüzü tasvir edilmiş bir erkek şahsın olduğu, alttaki zeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tasvir edildiği karikatür maskelerin olduğu belirtilerek eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı iddiasıyla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.



BERAATINI TALEP ETTİ



Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Canan Kaftancıoğlu, "Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Son sözünde ise "Suç işlemediğimi biliyorum. Hakaret söylemim olmaz. Hakaret edenleri de kınarım. CHP İl Başkanı olarak siyasi çalışmalarımızı devam ediyoruz bundan sonrada devam ettireceğiz. Beraatımı talep ediyorum" dedi.



BERAATINA KARAR VERİLDİ



Mahkeme, sanık Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan atılı suçların yasal unsurları oluşmadığından beraatına karar verdi.