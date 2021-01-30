MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaftancıoğlu ve başkanlara restoranda toplanma cezası
GeriGündem Kaftancıoğlu ve başkanlara restoranda toplanma cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sayit DURMAZ
Haber Giriş: 30.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kaftancıoğlu ve başkanlara restoranda toplanma cezası

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kaftancıoğlu ve başkanlara restoranda toplanma cezası
Abone Olgoogle-news

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki gece İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla, Nişantaşı’ndaki Cabbar Restoran’da toplantı yaptı. Şişli Kaymakamlığı, COVID-19 ile mücadele kapsamında işyeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 lira ceza uyguladı.

‘BURASI OFİS’ DEDİ

Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve diğer CHP’li belediye başkanları bir toplantı düzenledi. Toplantı çıkışı gazetecilerin karşıladığı Kaftancıoğlu, “Burada olmamız niye bu kadar ilginizi çekti, anlayamadım” diyerek tepki gösterdi. “Pandemide yasak olmasına rağmen mekân mı açtırdınız?” sorusuna da “Burası bir ofis. İstanbul halkıyla ilgili vereceğimiz bir karar için ön değerlendirme yaptık. Özel bir mekânda görüştük, çok teşekkür ederiz” cevabını verdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de, “Yemek iddiaları yalan ve saptırmadır. Esnafı zorda bırakacak haberlerden kaçının” dedi. Apartman görevlisi ise “Aileler oturuyor. Ofis yok” dedi.

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle