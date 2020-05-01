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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kaftancıoğlu savcıya 1.5 saat ifade verdi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Kaftancıoğlu savcıya 1.5 saat ifade verdi
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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili ‘Suçu ve suçluyu övme’ ve ‘Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Kaftancıoğlu, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan’a yaklaşık 1.5 saat ifade verdi ve saha çalışması olduğu için açıklama yapmayacağını söyleyerek adliyeden ayrıldı.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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