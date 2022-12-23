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Kaftancıoğlu-İmamoğlu... Onlar da kucaklaştı

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#İçişleri Bakanlığı#İBB#Kaftancıoğlu
Kaftancıoğlu-İmamoğlu... Onlar da kucaklaştı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB hakkında hazırlanan terör raporunun savcılığa iletilmesinin ardından CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Bir süredir aralarının açık olduğu belirtilen ikili kucaklaşıp destek mesajları verdi.

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CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe başkanları ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane’de destek ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve CHP’lileri binanın merdivenlerinde karşıladı. Bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan İmamoğlu ve Kaftancıoğlu birbirlerine sarıldı.“Başkanım” diye hitap ettiği İmamoğlu’na CHP’li vurgusu yapan Kaftancıoğlu, “CHP’li Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na tüm İstanbul örgütünü temsilen dayanışma desteğimizi belirtmek ve Başkanımızın bir kez daha yanında olduğumuzu göstermek üzere geldik” dedi.

Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan rapora ilişkin de “Kötülüğün sınırı yok” yorumu yaptı. İmamoğlu da raporla ilgili “Uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Ok yaydan çıkmıştır” dedi.

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İYİ PARTİ’DEN DE ZİYARET

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da İYİ Parti İl Başkanlık Divanı ve ilçe başkanlarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

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#İçişleri Bakanlığı#İBB#Kaftancıoğlu

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