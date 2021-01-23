Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.
İddianamede, aynı suçtan Kaftancıoğlu’na daha önce takipsizlik verildiği, müşteki Altun’un, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımını göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği, Sulh Ceza Hakimliği’nin de takipsizlik kararını kaldırdığı vurgulandı. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu hâkim karşısına çıkacak. Kaftancıoğlu hakkında ayrıca Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. CHP Üsküdar Başkanı Suat Özçağdaş’ın da ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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