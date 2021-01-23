Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame

İddianamede, aynı suçtan Kaftancıoğlu’na daha önce takipsizlik verildiği, müşteki Altun’un, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımını göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği, Sulh Ceza Hakimliği’nin de takipsizlik kararını kaldırdığı vurgulandı. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu hâkim karşısına çıkacak. Kaftancıoğlu hakkında ayrıca Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. CHP Üsküdar Başkanı Suat Özçağdaş’ın da ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.