Kaftancıoğlu hâkim karşısında

Kaftancıoğlu ifadesinde, “Benim, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’a müştekinin özel mülkünün fotoğraflarının çekilmesi ve kendisine aktarılması hususunda herhangi bir talimatım yoktur. İlçe Başkanı’nın bana gönderdiği fotoğraflar yoktur. Benim de böyle bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşımım yoktur” dedi.
Kaftancıoğlu ifadesinde, “Benim, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’a müştekinin özel mülkünün fotoğraflarının çekilmesi ve kendisine aktarılması hususunda herhangi bir talimatım yoktur. İlçe Başkanı’nın bana gönderdiği fotoğraflar yoktur. Benim de böyle bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşımım yoktur” dedi.
Mahkeme, Özçağdaş’ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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