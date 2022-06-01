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KAMU görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası kesinleşen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün sabah İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek teslim oldu.

GEZİ’Yİ HATIRLATTI

Bazı CHP’liler de Kaftancıoğlu gelmeden önce adliye önünde bekledi. Pankart açmak isteyen bir gruba ise güvenlik görevlileri izin vermedi. Adliyeye saat 11.30’da gelen Kaftancıoğlu, “Gezi’nin yıl dönümü kutlu olsun” dedi. İnfaz savcılığına çıkan Kaftancıoğlu, işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Saat 13.00 sıralarında Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na giren Kaftancıoğlu, 17.00 sıralarında ise serbest bırakıldı. Kaftancıoğlu 4 saat cezaevinde kaldı.

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‘NEREDE KALMIŞTIK’

Kaftancıoğlu’nu cezaevi çıkışında kalabalık bir partili grubu karşıladı. Burada bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Nerede kalmıştık, önce onu soralım? Silivri soğuktur diye bir kavram var ancak bugün Silivri ve tüm İstanbul çok sıcak. Bu sıcakta saatlerce sizi burada bırakmak zorunda kalanlar adına hepinizden özür dilerim. İyi ki varsınız. Kendime değil ama güneşin altında saatlerce kalan sizlere gerçekten çok üzgünüm” dedi.

Canan Kaftancıoğlu, 2019’da sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmış Yargıtay bu cezanın 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmını onamıştı.

İKİ SUÇTAN YENİDEN YARGILANACAK



YARGITAY, Canan Kaftancıoğlu’na ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezasını bozmuştu. Kaftancıoğlu’nun bozulan suçlar yönünden yeniden yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.