Kafkasya’nın incisi 28 yıl sonra kurtuldu

Azerbaycan halkına savaşın 42’nci gününde Bakü Şehitliği’nden ulusa sesleniş konuşmasıyla müjdeyi veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kameraların karşısına askeri kamuflaj elbisesiyle çıkarak, “28 yıldan bu yana düşmanın işgali altında bulunan Şuşa şehrimiz artık kurtarılmıştır.

Atamız Haydar Aliyev’in Şehitler Hiyabındaki kabri başına gelerek halkımıza bu büyük müjdeyi veriyorum. Kendisine verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Şuşa’nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil tüm Kafkasya’nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak ve göçe zorlanan halkımız evlerine dönecek. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Şuşa bizim! Karabağ Azerbaycan” konuşmasını yaptı.

‘BİZ SİVİL HALKLA SAVAŞMIYORUZ’

Ulusa hitaben konuşmasının sonunda Ermenistan yönetimine de bir daha seslenen Aliyev, “Askerlerinizin hayatlarını boşuna harcamayın. Yola gelin, cephede yenilgiyi kabul edip Azerbaycan topraklarından çekilin. Azerbaycan geride kalan problemleri masa başında görüşmeye hazırdır. Biz sivil Ermeni halkıyla savaşmıyoruz. Halkı maceraya iten yönetimine karşı savaş veriyoruz” ifadelerini de kullandı.

ERMENİSTAN’DA ŞOK ETKİSİ

Karabağ bölgesinin stratejik noktası, dört yol ağzı Şuşa şehrinin Azerbaycan kontrolüne geçmesi Ermenistan’da şok etkisi yarattı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovanisyan, Şuşa için savaşın daha bitmediğini ilan etse de inandırıcı olamadı. Karabağ bölgesinde başta Şuşa ve başkent Hankendi olmak üzere dağ yollarında kaçış başladı. Daha önce bölgeyi terk etmeyen yaklaşık 55 bin kişi Şuşa-Laçin yolu dışındaki dağlık bölgeden Ermenistan istikametine yola koyuldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki günde Şuşa’da yaşanan çatışmalarda 800 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.