Kafir Ne Demek? Kafir Nedir? Kafir Tdk Kelime Anlamı

Kafir kelimesi Arapçadan Türkçeye geçen bir sözcüktür. Çok eski dönemlerden bu yana yoğun olarak kullanılan kelimelerden biridir. Daha çok dini anlamı olan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Gündelik yaşamda değerlendirilirken özellikle dini metinler de ve bazı kaynaklarda sıkça geçer.

Kafir Ne Demek?

Kafir kelimesi Türkçede tanrının varlığına ve birliğine inanan kişilere söylenen bir kelimedir. Arapçada bir küfür olarak da dile getirilir. Kur'an'da ise tanrısız ve dinsiz kişileri nitelemek amaçla kullanılmıştır. Bu yüzden tanrının varlığını ve birliğini kabul eden kişiler adına kafir kelimesi herhangi bir şekilde kullanılmaz.

Kafir Nedir?

İlk başlarda Hz. Muhammed'e inanmayan putperestler için kullanılan kafir kelimesi, zaman içerisinde tanrının varlığını ve birliğini kabul etmeyen kişiler olarak temsil edilmiştir. Cümle içerisinde bu şekilde kullanmak mümkündür.

Kafir TDK Kelime Anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak kafir kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ‘tanrının varlığını ve birliğini kabul etmeyen’ kişiler olarak geçmektedir. Özellikle yazılı metinlerde ve pek çok kaynak üzerinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Yaygın olarak halk arasında gavur anlamı kapsamında da bazı zamanlar değerlendiriliyor.