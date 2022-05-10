Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kafeyi basıp işletme sahibine, karısı ve kızının gözü önünde dehşeti yaşattılar

#Malatya#Kafe#İşletme
Kafeyi basıp işletme sahibine, karısı ve kızının gözü önünde dehşeti yaşattılar

Malatya’da bir kafeyi basan 3 kişi işletme sahibine karısı ve kızının gözü önünde dehşeti yaşattı.

Haberin Devamı

Olay, 23.40 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan E.D.’nin işlettiği kafeye gelen silahlı ve bıçaklı 3 kişi ile E.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda darp edilen ve sol bacağına isabet alan E.D. yaralandı. Karısı ve küçük kızının gözleri önünde kanlar içerisinde yere yığılan E.D.’ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken 3 saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği olayda yaralı E.D. alındığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay esnasında kafede bulunan E.D.’nin karısı ve kızının büyük korku yaşadığı olayda kovalamaca sonucu olayın şüphelilerinden 2’si İpek Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kafede inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, hastanede tedavi altına alınan E.D.’nin silahla açılan ateş sonucu mu yoksa bıçak darbesi neticesinde mi yaralandığının yapılacak tetkiklerden sonra belirleneceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan üçüncü şüphelinin yakalanması için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Kafe#İşletme

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık