Kafeyi basıp işletme sahibine, karısı ve kızının gözü önünde dehşeti yaşattılar

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Olay, 23.40 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan E.D.’nin işlettiği kafeye gelen silahlı ve bıçaklı 3 kişi ile E.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda darp edilen ve sol bacağına isabet alan E.D. yaralandı. Karısı ve küçük kızının gözleri önünde kanlar içerisinde yere yığılan E.D.’ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken 3 saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği olayda yaralı E.D. alındığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay esnasında kafede bulunan E.D.’nin karısı ve kızının büyük korku yaşadığı olayda kovalamaca sonucu olayın şüphelilerinden 2’si İpek Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kafede inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, hastanede tedavi altına alınan E.D.’nin silahla açılan ateş sonucu mu yoksa bıçak darbesi neticesinde mi yaralandığının yapılacak tetkiklerden sonra belirleneceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan üçüncü şüphelinin yakalanması için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.