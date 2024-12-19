Kafeye silahlı saldırıda bulundu, ifadesi şaşkına çevirdi

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Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’ndaki bir kafede 1 Aralık günü Samet A., arkadaşı Ertuğrul K. ile otururken küfürlü konuştuğu için iş yeri sahibi Mehmet B. tarafından kovuldu. Saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ertuğrul K.’nin kullandığı otomobille kafenin önüne gelen Samet A., tabancayla kapalı olan iş yerine 15 el ateş edip kaçtı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine geldiğinde saldırıyı fark eden Mehmet B., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölge ve güzergahtaki görüntüleri inceleyen ekipler, saldırı için kafenin önüne gelen otomobile takılan plakanın sahte olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin saklandığı adresleri belirleyip, Samet A. ile Ertuğrul K.'yi evlerine yapılan baskınla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunda silahlı saldırıyı düzenlediklerini itiraf eden Samet A., "Mehmet ile aramızda geçmişten gelen bir husumet var. Ona gözdağı vermek için silahlı saldırıyı yaptık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet A. ile Ertuğrul K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.