Kafeye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yaşandığı iddia edilen alacak verecek tartışmasının ardından, taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü.



Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar, kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle yaşanan silahlı kavgada ortalık bir anda savaş yerine döndü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Büyük bir kargaşanın yaşandığı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, birisi ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri, acı haberi alarak olay yerine gelen aileleri sakinleştirebilmek için büyük mücadele verdi. Güvenlik çemberine alınan bölgede zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olay yeri ve yaralıların sevk edildikleri hastanelerin etrafında çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.