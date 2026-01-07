×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Kafeye girip elinde yılanla gezen kişiye para cezası kesildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 14:56

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kafede elinde egzotik bir tür olan Mısır yılanı ile gezen S.D.'ye, 11 bin 977 TL idari para cezası kesildi.

112 Acil çağrı Merkezi'ne, dün saat 21.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir kafede, bir kişinin elinde yılanla dolaştığı ihbarı yapıldı. İhbarla olay yerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde S.D.'nin yanında, zehirsiz egzotik Mısır yılanı bulunduğunu tespit etti. S.D., yılanın kendisine bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini ve hayvana ait herhangi bir yasal sahiplik belgesinin bulunmadığını beyan etti.

S.D.'ye '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesi kapsamında 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı. Yılana el konuldu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, egzotik hayvanların izinsiz bulundurulması ve beslenmesinin hem doğa dengesini hem de insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

