×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kafeye dalan otomobil dehşet saçtı! Aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kafe#Otomobil#Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 09:52

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı. Otomobilin altında kalan yaşlı kadın şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde 11 Kasım Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kafeye dalan otomobil dehşet saçtı Aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Büyük paniğin yaşandığı olayda otomobil sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ile C.S. (58) olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kafeye dalan otomobil dehşet saçtı Aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Haberin Devamı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Fikriye Becerikli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kafeye dalan otomobil dehşet saçtı Aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kafeye dalan otomobil dehşet saçtı Aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kafe#Otomobil#Aydın

BAKMADAN GEÇME!