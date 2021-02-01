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Gündem
Mustafa KIRLAK/AYBASTI (Ordu) (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü, 1 yaralı

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Kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü, 1 yaralı
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kafeteryada çalışan 3 arkadaşın eve dönmek için yola çıktığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Pelitözü Mahallesi, Kuşyuvası mevkisinde meydana geldi. Özgür Hizmetli (32) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Hizmetli ile yanındaki Emre Karavuş’un (23) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kerem Ünal ise Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü Özgür Hizmetli ve yanındaki iki arkadaşının unlu mamüller satan bir kafeteryada çalıştığı, iş çıkışı arkadaşlarıyla evlerine dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

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