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Kafeste dehşet

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#ANTALYA#Manavgat#Hayvanat Bahçesi
Kafeste dehşet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

Hayvanat bahçesinde selfie çekmek için kafese giren aileye aslan saldırdı. Aslanın pençesiyle vurduğu 4 yaşındaki A.A.’nın parçalanan saçlı derisi, operasyonla yerine dikildi.

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ANTALYA Manavgat’ta erkek çocukları A.A.’yı da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A., 13 Mayıs günü işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesine gitti. Hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, bir süre kafes içinde yatan aslanı izledi.

‘SALDIRGAN DEĞİL’ DEMİŞ

İddiaya göre, o sırada kafes yakınında bulunan A.A.’nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie yapabileceklerini söyledi. Bunun üzerine aile, aslanla selfie yapmak için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A.’ya saldırdı. Başına pençe attığı A.A.’nın saçlı derisinin büyük kısmını koparan aslan, bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. A.A. hastaneye götürüldü.

İlk muayenenin ardından kafasında kırık ve beyninde zarar olmadığı tespit edilen A.A.’nın ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a bilgi verildi. Hastaneye gelen Prof. Dr. Özkan, ekibiyle girdiği ameliyatta, kopan saçlı deriyi yerine dikti. 10 gün hastanede gözlem altında tutulan çocuğun psikolojik travma yaşadığı tespit edildi. Psikolog eşliğinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen A.A.’nın, bir süre daha psikolojik açıdan takip edileceği öğrenildi.

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ŞİKÂYETÇİ OLMADILAR

Aile hayvanat bahçesi işletmesinden şikâyetçi olmazken, işletme yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Manavgat’ın tek hayvanat bahçesi olan işletmenin, yıl içinde el değiştirdiği öğrenildi.

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#ANTALYA#Manavgat#Hayvanat Bahçesi

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