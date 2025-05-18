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Kafeslerle getirilip doğaya salındılar: Mutlulukları görülmeye değer... İşte kalpleri ısıtan o anlar

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#Ordu#Geyik#Kızılgeyik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 17:06

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla doğaya 4 kızıl geyik bırakıldı. Kızıl geyiklerin kafeslerinden çıktığı andaki mutluluğu ve koşturarak bölgeden uzaklaşmaları izleyen herkesi tebessüm ettirdi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Balıklı Mahallesi Ulugöl mevkisinde düzenlenen programda, 4 kızıl geyiğin içinde olduğu kafesler alana getirildi.

Kafeslerle getirilip doğaya salındılar: Mutlulukları görülmeye değer... İşte kalpleri ısıtan o anlar

DKMP 11. Bölge ve Şube Müdürlüğü ekipleri, popülasyonunun artırılması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğe katkı sunulması amacıyla kafeslerdeki kızıl geyikleri doğaya saldı.

Kafeslerle getirilip doğaya salındılar: Mutlulukları görülmeye değer... İşte kalpleri ısıtan o anlar

Programa, Mesudiye Kaymakamı Hüseyin Ensar Altun, DKMP Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır ile DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personeli katıldı.

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Kafeslerle getirilip doğaya salındılar: Mutlulukları görülmeye değer... İşte kalpleri ısıtan o anlar

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#Ordu#Geyik#Kızılgeyik

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