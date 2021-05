Kafesle korumaya alınan Hamidiye Çeşmesi harabeye döndü

İstanbul’un başta Tarihi Yarımada olmak üzere pek çok noktasında bulunan tarihi çeşmeleri, günden güne bakımsız kalmaları ya da tahribata uğramaları nedeniyle yok oluyor. Beyoğlu’ndaki Hamidiye Çeşmesi de yok olmaya yüz tutan çeşmelerden biri. 2. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25’inci yıl dönümünde Galatasaray Karakolu’nun bulunduğu bölgede inşa edilen çeşme, imar çalışmaları nedeniyle bulunduğu yerden alınıp, Galatasaray Lisesi duvarına bitişik halde, demir kafes ve dikenli telle koruma altına alındı. Ancak burada bakımsızlıktan harabeye döndü. Çeşmenin önü ise, motokuryelerin park yeri haline geldi.



Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Hamiye Çeşmesi, neoklasik üslupta inşa edilmiş. Bu çeşme şu an Galatasaray Lisesi’nin duvarına monte edilmiş durumda. Çeşmenin asıl yeri, İstiklal Caddesi’nde bulunan Galatasaray Karakolu. Ancak imar çalışmaları nedeniyle çeşme buraya monte edilmiş. Bu çeşme, İstanbul’un Abdülhamit döneminde modern sistemle getirilen su sisteminin bir örneği” dedi.



‘BİRİNCİ DERECE KÜLTÜR VARLIĞIMIZ’



Hamiye Çeşmesi’nin hak ettiği değeri görmediğini belirten Göncüoğlu, “Çeşmeyi kafes içerisine almak günü kurtarmak için yapılmış bir faaliyettir. Bu çeşme bizim birinci derece kültür varlığımız. Aynı zamanda bu çeşme dönemin mimarisi olarak çok önemli bir yapı. Bu çeşmenin buradan taşınarak, cadde üzerinde yer alması gerekir. Tabii çeşme hepsinden önce iyi bir şekilde restore edilip, üzerine de tarihini anlatan bir tabela asılması gerekir” ifadelerini kullandı.



Çeşmenin 30 senelik geçmişini bildiğini belirten mahalle sakini Süleyman Sarı ise “Bu çeşmenin yalak kısmı vardı, tinerciler kırdı. Çeşmenin bir an önce eski haline gelmesini istiyoruz” dedi. Mahalle sakini Hidayet Kambaz da “Meşhur Hamidiye Çeşmesi burası. Ben 1952 doğumluyum, benim zamanımda bu çeşme akıyordu ve sakalar vardı. Şu an ise oldukça bakımsız durumda” diye konuştu.

