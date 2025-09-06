×
Kafenin çatısından dereye düştü: İtfaiye kurtardı

#Bakırköy#Kafe#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 15:43

Bakırköy'de kafenin çatısına çıkıp 10 metre yükseklikten dereye düşen çalışanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Ömer Duruk Camisi'nin karşısında bulunan tek katlı bir kafede öğlen saatlerinde meydana geldi. Kafede çalışan Burhan Temizay, çatıya çıktı.

Kafenin çatısından dereye düştü: İtfaiye kurtardı


Temizay dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından ve kolundan yaralanan çalışana ulaşamadı.
Kafenin çatısından dereye düştü: İtfaiye kurtardı



Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dereye indi. Burhan Temizay sedyeye bağlanarak halat yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaralı çalışana ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de olay ile ilgili soruşturma başlattı.

