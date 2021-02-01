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Haber Giriş: 01.02.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Kafeler ve restoranlar yakın tarihte açılacak mı, ne zaman açılacak? Gözler kabinede

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Kafeler ve restoranlar yakın tarihte açılacak mı, ne zaman açılacak? Gözler kabinede
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Kafeler ve restoranların durumu binlerce çalışan ve işletmeci tarafından merak ediliyor. Bir süredir paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren kafeler ve restoranlar ile ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yeniden bir değerlendirilme yapılacağının sinyalini vermişti. Peki, kafeler ve restoranlar yakın tarihte açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte kafeler ve restoranların son durumu…

Corona virüs vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, kısıtlamaların azaltılacağı beklentisi oluştu. Bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 1 Şubat tarihli kabine toplantısında belli olacak.
Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.

KAFELER VE RESTORANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya “Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

ESNEME YAPILABİLİR

Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.”

 

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