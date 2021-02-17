Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak, açılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi

Kafe ve restoranların açılış tarihi için heyecan artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, lokanta ve kafelerin açılış tarihinin değerlendirmesinin Kabine Toplantısı’nda yeniden ele alınacağını açıklamıştı. Bu haftaki toplantı bugün saat 15:30’da başlayacak. Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafelerin ve restoranların açılış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda konunun gündeme gelmesi bekleniliyor. Kabine Toplantısı bugün saat 15:30’da başlayacak.

Hürriyet’ten Nuray Babacan konuyu köşesine taşıdı. Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan “değerlendirme sürecinin” ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

KAPASİTEYE % 30 SINIRI

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.