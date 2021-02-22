Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Mart’ta açılacak mı? İşte detaylar

Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirmişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafelerin ve restoranların açılış tarihi henüz netleşmedi. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN'DAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN ÖNERİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi.

Salgın sürecinde özellikle restoran, kafe gibi yeme içme sektörünün hastalık seyrine göre kısmi hizmet verdiğini anımsatan İlhan, bunun kimi dönemlerde belli saat sınırlaması ve paket servis hizmeti şeklinde yapılabildiğini aktardı.

Salgının seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda restoran, kafe ve lokantaların belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabileceğini aktaran İlhan, "İşletmeler, il bazında hastalık seyri ve aşılama oranları göz önünde tutularak açılabilecek. Bunlar yerinde alınacak kararlar doğrultusunda hayata geçirilecek. Restoran, kafe ve kıraathane gibi yeme içme sektörüne yönelik adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belli olacak. Bunun için çalışmalar yürütülüyor, analizler yapılıyor, kriterler belirleniyor." şeklinde konuştu.

"KAPASİTE SINIRLAMASI GETİRİLEBİLİR"

Prof. Dr. İlhan, ekonomik sıkıntı içinde olan yeme içme sektörünün rahatlatılması için atılacak adımlarda aynı zamanda halk sağlığının korunmasının esas olduğunun altını çizdi.

Bu doğrultuda istenilecek kriterlerin henüz netlik kazanmadığına işaret eden İlhan, daha önce yaz döneminde işletmelerin açıldığını ancak vatandaşların kurallara uymaması nedeniyle ekim sonunda vaka sayılarının hızla artmaya başladığını söyledi.

Bu tür suistimallerin olmaması gerektiğinin altını çizen İlhan, alınabilecek önlemlere ilişkin şunları kaydetti:

"Bu dönemde özellikle bulaşma hızı yüksek olan mutasyonlu virüsün de etkisi göz önünde tutulmalı. Çünkü geçmiş dönemde virüsün bulaş hızı bu derece değildi. O nedenle yeme içme sektörünün il bazında salgın seyri göz önünde tutularak açılması halinde yine Bakanlığımızca belirlenen kurallar uygulanmalı. Sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, yemek yenilen iç mekanlara kapasite sınırlaması getirilebilir. İşletme personeline düzenli olarak Kovid-PCR testi yapılabilir. İşletme personeline ilerleyen süreçte aşı yapılabilir. Müşterilerden mekana alınmadan önce HES kodu istenebilir. Girişte, kişilerin ateş ölçümü yapılabilir. Öte yandan, mekanda masalar arasındaki mesafe en az 1,5-2 metre olacak şekilde yerleştirilebilir ve masada çapraz oturma düzeni oluşturulabilir. Maskeler ancak ve ancak yemek yenilirken çıkarılabilir. Müşterilerin mekanda bulunma süresine sınırlama getirilebilir. Bulaşma riskinin önlenebilmesi amacıyla, söz konusu mekanlarda müşterilerin yüksek sesle konuşmasına ve ortamda canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebilir."