Kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Tarih araştırmaları yoğunlaştı

Kapalı olan kahvehane ve kafelerin, yeniden vatandaşlara hizmet vereceği tarih son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından binlerce kafeterya ve benzeri mekan kapatılmıştı.

Kafelerin ve kahvehanelerin ne zaman açılacağı resmi açıklamalar ile takip ediliyor. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararla beraber, restoran, lokanta gibi yerler 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstermeye başlamıştı. Kafelerin 15 Ocak'ta yeni normal ile açılacağı gündeme geldi. Ancak konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

KAFELER 15 OCAK'TA AÇILACAK İDDİASI

Kafe, restoran ve lokantaların durumunun Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ile istişare edilmesi ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Orkun Ün, 15 Ocak tarihinde ikinci yeni normalin başlayacağını yazdı. Ün'ün yazısı şöyle;

"Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.

Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.

Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.

Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.

İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.

Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla tekrardan açılacak. Yani gece yarılarına kadar oturma ilk aşamada yok.

Kapasite sorununa gelince.

Yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etme düzeni pek başarılı olmadı.

Büyük bir dertti o kontrolü sağlamak.

O yüzden bu sefer kapasite sınırlamasından çok HES koduyla önlemlerin alınması gündemde. Yani içeriye alınacak kişinin önce HES kodu ile kontrolü yapılacak.

2 haftalık deneme süresi sonrasında yani ocak sonunda, saat sınırlaması kalkacak.

Restoran ve kafelerin ruhsatlarındaki saate göre çalışmalarına izin verilecek.

Eğer büyük bir yol kazası olmazsa şubat ayının başında hepimiz kafemizde restoranımızda eskisi gibi oturup keyif yapabileceğiz.

Peki bar ve kulüpler ne olacak?

Onlar için maalesef iyi haber yok.

İnsan kalabalığının çok fazla olduğu, temasın kontrolsüzce yaşandığı bar ve kulüpler ne ocak ne şubat ayında açılacak.

Onlar için yaz başına kadar beklenecek.

Evet üzücü...

Evet çok can sıkıcı...

Ama söz konusu sağlık...

Eller kollar bağlı...