Kafeler, restoranlar 15 Ocak'ta yeni normal ile açılacak iddiası

Kafeler ve restoranların 15 Ocak'ta açılacağı iddialarını birkaç kaynak üzerinden araştıran Orkun Ün, 15 Ocak tarihinde ikinci yeni normalin başlayacağını ifade ediyor. İşte, Orkun Ün'ün köşesinden 115 Ocak'ta yeni normal detayları

15 OCAK'TA YENİ NORMAL İDDİALARI

"Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.

Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.

Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.

Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.

İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.

Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla tekrardan açılacak. Yani gece yarılarına kadar oturma ilk aşamada yok.

Kapasite sorununa gelince.

Yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etme düzeni pek başarılı olmadı.

Büyük bir dertti o kontrolü sağlamak.

O yüzden bu sefer kapasite sınırlamasından çok HES koduyla önlemlerin alınması gündemde. Yani içeriye alınacak kişinin önce HES kodu ile kontrolü yapılacak.

2 haftalık deneme süresi sonrasında yani ocak sonunda, saat sınırlaması kalkacak.

Restoran ve kafelerin ruhsatlarındaki saate göre çalışmalarına izin verilecek.

Eğer büyük bir yol kazası olmazsa şubat ayının başında hepimiz kafemizde restoranımızda eskisi gibi oturup keyif yapabileceğiz.

Peki bar ve kulüpler ne olacak?

Onlar için maalesef iyi haber yok.

İnsan kalabalığının çok fazla olduğu, temasın kontrolsüzce yaşandığı bar ve kulüpler ne ocak ne şubat ayında açılacak.

Onlar için yaz başına kadar beklenecek.

Evet üzücü...

Evet çok can sıkıcı...

Ama söz konusu sağlık...

Eller kollar bağlı...