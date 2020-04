Kafeler ne zaman açılacak?

Corona virüsüne alınan tedbirler kapsamında, insanların toplu olarak etkileşimde bulunduğu işletmelerin faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda her gün yüz binlerce insana hizmet veren kafeler de açılmıyor. Buralara çalışan binlerce insan ücretsiz izinle evlerinde otururken, kafelerin yeniden müşterilere hizmet vereceği gün bekleniyor.



İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.