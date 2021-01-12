Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Önemli açıklama geldi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı tutulan kafeler, lokantalar ve restoranlar için mekan sahiplerinin beklentileri sürüyor. Hafta içi akşam ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda paket servis ile hizmet verebilen, kısıtlamanın olmadığı anlarda ise sadece gel al hizmeti veren lokantalar ve restoranlar, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yeniden mekanlarını açabilecek.

KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.

RESTORANLAR İÇİN HES KODU ÖNERİSİ

ANTALYA’da yeme-içme sektörünün Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile müşteri kabul etme taleplerinin yankıları genişleyerek sürüyor. Ankara’ya restoran ve kafe işletmelerinin gerekli tedbirler alınarak açılması için öneri sunduklarını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Ocak ayında bu çağrımızın karşılık bulmasını ümit ediyoruz” dedi.

BAKANLIKLARA İLETTİK

Birçok sosyal alan açıkken sadece restoran ve kafelerin kapalı olmasının salgın için bir çözüm olmadığına vurgu yapan Davut Çetin, şunları söyledi: “Biz işletmeler adına taleplerimizi ilgili bakanlıklara ilettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de şu anda bu konu ile ilgili görüşmeler yapıyor. Bizim beklentimiz ay sonuna kadar restoranların açılması. Tedbirleri alırsak süreci başarıyla yürütürüz.”

DENETİMLER ÖNEMLİ

“Toplu ulaşımdan kamu kurumlarına kadar her alanda açıksa restoranlarda kapatmak mantıklı değil. Oteller, otelin içinde olan restoranlar, AVM’ler açıkken restoranların kapalı olmasıyla salgını önleyemeyiz. Açıklanan pandemi kurallarının harfiyen uygulanması halinde restoranlar açılabilir ve HES koduyla müşteri kabul edebilirler. Bu aşamada yapılacak denetimler de büyük önem taşıyor.”

AŞILAMA YAYGINLAŞMALI

2021’in ilk ayında ülkelerin koronavirüs salgının gidişatına göre yeni yol haritaları çizdiklerini belirten Çetin, “Atacağımız adımlarda salgının seyri büyük önem taşıyor. Önceliğimiz sağlık. İngiltere sınır kapılarını yeniden kapattı, Avrupa genelinde sıkıntılar devam ediyor. Ancak aşılamanın genele yayılması halinde yeni uygulamalar gündeme gelecektir. Bazı sektörlere aşı konusunda öncelik verilmesi gerekiyor. Aşılamanın turizm, yiyecek içecek, sanayi gibi belli sektörlere öncelikli yapılmasını sağlamalıyız. Aşının yaygınlığı sağlandığı takdirde belli işletmelerin açılması lazım” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze servise kapatılan işletmelerin HES kodu ile müşteri kabul edilmesi şartıyla yeniden açılması için ortak çağrı yapmıştı. Hürriyet’e konuşan sektör temsilcileri, sadece paket servis hizmetinin işletme maliyetlerini karşılamaya yetmediğini belirterek “Tedbirlere uyan işletmesini açabilsin” diye talepte bulunmuştu.