Kafede zorbalık... Önce taciz sonra şiddet

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İstanbul Avcılar’da bulunan kafeye perşembe gecesi 01.00 sıralarında, iddiaya göre, alkollü 2 genç müşteri olarak geldi ve barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptı. S.Y.'nin tepki gösterdiği gençler, siparişlerini aldıktan sonra 'Kolay gelsin' diyerek kafeden ayrıldı. Bir süre sonra gençler araçta bekleyen yakınları A.Ü. ile birlikte tekrar kafeye geldi. A.Ü., limonata siparişi verdiği baristaya bir anda hakaret ederek tehditler savurdu. Kontrolden çıkan A.Ü. kafeyi dağıtarak tezgâhın üstündeki malzemeleri S.Y.'ye fırlattı. Şüphelinin fırlattığı cam bardak kırıldı, bir parçası S.Y.'nin yüzüne isabet etti. Dakikalar içerisinde bütün tezgâhı dağıtan A.Ü.’yü çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI

A.Ü. ve yanındaki 2 genç kafeden ayrılırken, hastaneye giderek darp raporu alan S.Y. ve çalışma arkadaşı M.G., şüphelilerden şikâyetçi oldu. Kafede 500 bin liranın üzerinde zarar olduğu kaydedildi.

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli A.Ü., ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt’taki adresinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

‘TEHDİTLER SAVURDU’

Olayı anlatan barista S.Y., "İki kişi geldiler. Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek bir şeyler istediler. Yaşımı sordular, 'Burada mı oturuyorsunuz?' diye sordular. Ben cevap vermedim, 'Başka bir şey ister misiniz?' diye geçiştirdim. Ona biraz sinirlendiler. Sonra 'Ben su da istemiştim, sen vermedin' gibi konuştular. 'Problem değil vereyim hemen' dedim. İstemeyip bırakıp gittiler. Üçüncü kişi ilk başta tek başına geldi. Ne olduğunu anlamadım. Parayı fırlatarak 'Ver lan limonata, çok konuşma, çabuk ver' diye konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Bağırdı çağırdı giderek sinirlendi. Bana, 'Sen kimsin?', 'Sen çok havalısın kime bulaştığını bilmiyorsun, seni mahvederim' gibi tehditler savurdu. Arkadaşım engelledi onu, yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı. Kafamda cam parçaları vardı. Tepsi kafama ve koluma geldi. Bardak geldi koluma. Tezgâhın üstündeki her şeyi fırlattı, hızını bir türlü alamadı. Şikâyetçi oldum, darp raporu aldım. Çok korktum, köşeye sıkıştım, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Müşteriler tutmaya çalıştı ama insanlar da korktuğu için çok fazla müdahale edemediler" dedi.

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OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar anbean işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 gencin alışveriş yaptıktan sonra kafeden ayrıldığı, kısa bir süre sonra A.Ü. ile geri geldikleri anlar yer aldı. A.Ü.’nün barista ile konuştuğu anda öfkelenerek kafeyi dağıttığı, tezgâhın üstündeki bütün malzemeleri fırlattığı anlar görüntülere yansıdı.