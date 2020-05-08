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Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Kafede yakalanan 18 kişiye, 56 bin 700 TL ceza

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Kafede yakalanan 18 kişiye, 56 bin 700 TL ceza
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BURSA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafede yakalanan 18 kişiye, toplam 56 bin 700 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesinde salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Kafeye baskın düzenleyen ekipler, 18 kişiyi nargile ve çay içip, tavla oynarken yakaladı. Polis ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden 18 kişiye, kişi başı 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 56 bin 700 TL ceza kesti.

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