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Kafede silahlı çatışma

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#Ataşehir#Silahlı Çatışma#Bayram Ali Eren
Kafede silahlı çatışma
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Aralarında husumet bulunan iki grup bir kafede silahlı çatışmaya girdi. Caddedeki başka bir işyerinin sahibi Bayram Ali Eren, çatışma sırasında başına isabet eden kurşunla yaralandı.

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İSTANBUL Ataşehir’de aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olan iki grup, önceki gün bir kafede buluşma kararı aldı. Taraflardan ilk grup kafeye girdikten sonra, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil işyerinin önünde durdu. Otomobilden inen kişi, belindeki silahı çıkararak kafenin içerisine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki diğer grupta aynı şekilde silahla karşılık verdi. Sokaktaki şüpheli geldiği otomobile binerek kaçarken, kafeden çıkan şüpheli ise peşinden ateş etti. 

Kafede silahlı çatışma

‘VURULDUM, YERE YATIN’

Çatışmanın yaşandığı kafenin karşısındaki işyerinin sahibi Bayram Ali Eren, isabet eden kurşunla başından yaralandı. Silahlı çatışmaya karışan gruptakiler arasında ise yaralanan olmadı. Polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Bayram Ali Eren’in yanında çalışan Sadegül Gültekin, “Patronum tavuk veriyordu. Dükkânın önüne geldiğinde silah seslerini duyduk. ‘Vuruldum’ diyerek içeri girdi, yere yattı. Bize de ‘Yere yatın’ dedi. Başından kan geliyordu. Çatışma sırasında kurşunlardan biri başına isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

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#Ataşehir#Silahlı Çatışma#Bayram Ali Eren

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