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Kafede otururken kat kütlesi düştü, kılpayı kurtuldular

#Muş#Kar Yağışı#Kar Kütlesi

Muş’ta bir apartmanın çatısından düşerek kafeteryada oturan müşterilerin bulunduğu camdan içeriye giren kar kütlesi güvenlik kameralarına takıldı. İşletme müdürü Seyit Muhammet Umuç, "İçeride müşteriler vardı. Hepsi saniyeyle kurtuldu" dedi.

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Muş’ta bir apartman çatısında biriken kar kütlesinin kafeterya bahçesine aniden düşmesiyle içeride oturan müşteriler yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Merkeze bağlı Sunay Mahallesinde apartman çatısında biriken kar kütlesi büyük bir gürültüyle binanın giriş katındaki kafeteryanın bahçesine düştü. Şiddetle yere düşen kar kütlesi kafeteryanın cam ve çerçevelerini kırarak içeriye kadar girdi.

Kafede otururken kat kütlesi düştü, kılpayı kurtuldular

Bu sırada içerideki müşteriler ve kafeterya işletmecisi büyük bir şok yaşadılar. Yaralanmaktan kıl payı kurtulan müşteriler, bir süre yaşadıkları şok nedeniyle oturdukları yerden kalkamadı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, kar kütlesinin düşme anı güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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Kafede otururken kat kütlesi düştü, kılpayı kurtuldular

“HEPSİ SANİYEYLE KURTULDU”

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme müdürü Seyit Muhammet Umuç, “Yağan yoğun kardan dolayı çatıdan kar kütlerinin düşmesi sonucu bütün camlarımız kırıldı. İçeride müşteriler vardı. Hepsi saniyeyle kurtuldu. Allah kurtardı diyebiliriz. Kar koruması olmadığı için kafemizin camları hep aşağı indi. Maddi olarak büyük bir zararımız var. Kimsenin canına zarar gelmedi. Durumumuz ortada” dedi.

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#Muş#Kar Yağışı#Kar Kütlesi

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