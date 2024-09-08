×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kafede oturan adamı silahla vurmuştu! Olayın nedeni ortaya çıktı, genç kadın tutuklandı...

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Kafe#Silahlı Saldırı
Kafede oturan adamı silahla vurmuştu Olayın nedeni ortaya çıktı, genç kadın tutuklandı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 13:55

Aksaray’da, kendisine mesaj atarak rahatsız ettiği iddiasıyla Ahmet B.’yi (39) oturduğu kafede tabancayla vuran Betül S. (36), tutuklandı. Betül S.’nin ifadesinde, kendisine sürekli mesaj atarak rahatsız ettiği için Ahmet B.’yi vurduğunu söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, 6 Eylül saat 21.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolu Çiftlik Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Betül S. kendisine mesaj atıp rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ahmet B.'nin kafede oturduğunu öğrendi.

Kafede oturan adamı silahla vurmuştu Olayın nedeni ortaya çıktı, genç kadın tutuklandı...

Bunun üzerine Betül S., evde bulunan tabancayı el çantasına koyup kafeye gitti. Betül S., çantasından çıkardığı tabancayla Ahmet B.'ye ateş etti. Bacak ve karnından yaralanan Ahmet B., yere yığıldı, Betül S. ise kaçtı.

Kafede oturan adamı silahla vurmuştu Olayın nedeni ortaya çıktı, genç kadın tutuklandı...

Kafedeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet B., ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet B.'nin tedavisi sürüyor.

Haberin Devamı

Kafede oturan adamı silahla vurmuştu Olayın nedeni ortaya çıktı, genç kadın tutuklandı...

"SÜREKLİ MESAJ ATARAK RAHATSIZ EDİYORDU"

Polis ekipleri Betül S.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ahmet B.'nin kendisine sürekli mesaj atarak rahatsız ettiğini ve bu nedenle suçu işlediğini söyleyen Betül S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Betül S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Betül S.'nin Ahmet B.'nin yanına gelip, çantasından çıkardığı tabancayla art arda ateş ettiği ve Ahmet B.'nin kaçmaya çalıştığı görülüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Kafe#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!