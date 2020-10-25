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Haber Giriş: 25.10.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Kafede ortalığı karıştıran taciz iddiası! Farkedince sopayla dövdüler

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İstanbul Bağcılar’da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti. Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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