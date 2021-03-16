Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza

İzmit’te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynandığı ve nargile içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kafeye düzenlenen baskında, aralarında işletme sahibinin de olduğu 16 kişiye maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri, oyun oynayıp nargile içtikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

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