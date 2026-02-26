×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kafede masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler! Aralarında para toplayıp masrafı ödediler

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kafe#Kavga
Kafede masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler Aralarında para toplayıp masrafı ödediler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 10:08

Bursa'da bir kafede birbirlerine masa ve sandalyelerle atıp, kavga eden 7 şüpheli, iş yerindeki 20 bin TL'lik masrafı aralarında toplayıp ödedikten sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 23 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Masa ve sandalyeler ile iş yerindeki bazı eşyaları birbirine atan taraflar diğer müşterilerin araya girmesi ile güçlükle ayrılırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafede masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler Aralarında para toplayıp masrafı ödediler

Olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, iş yerindeki 20 bin TL'lik masrafı aralarında toplayıp ödedikten sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kafe#Kavga

BAKMADAN GEÇME!