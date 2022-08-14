Kadıköy'de kafede kurşun: Devir için öldürdüm...

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Birlikte yaşayan Hakan Asilkan ve Mihriban Arduç, Osmanağa Mahallesi’ndeki FF 029 isimli kafeyi de birlikte işletiyorlardı. İddialara göre Mihriban Arduç bir süre önce Hakan Asilkan’dan ayrılmak istedi. Hakan Asilkan da hem Mihriban Arduç’u hem de aile üyelerini ölümle tehdit etti.

Hakan Asilkan birkaç gündür uğramadığı kafeye dün saat 00.15 sıralarında geldi. Bu sırada sokaktaki kafelerde onlarca müşteri vardı. Silahını çeken Hakan Asilkan, Mihriban Arduç’a doğru ateş etti. Müşteriler panikle kaçışmaya başladı. Mihriban Arduç kendisini bir duvara sıkıştıran Hakan Asilkan’a ateş etmemesi için yalvardı. Küfürler eden Hakan Asilkan kadını 5 kurşunla vurduktan sonra kafeden yürüyerek uzaklaştı. Ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mihriban Arduç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetten sonra Hakan Asilkan’ın izini Bostancı’da buldu. Gözaltına alınan Asilkan sakladığı tabancanın yerini de polislere gösterdi.

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‘DEVİR İÇİN ÖLDÜRDÜM’

Poliste kasten yaralama suçundan kaydı bulunan Hakan Asilkan’ın ifadesinde, “Benden ayrılmak istedi. Aramızda maddi sorunlar da vardı. Kafeyi devralmak istiyordu. Kafeye konuşmak için gitmiştim” dediği öne sürüldü.

HEM ORTAKLAR HEM SEVGİLİ

Arkadaşları Mihriban Arduç ve Hakan Asilkan’ın birlikte yaşadığını anlatarak, şunları söyledi: “Hakan Ağabey ve Mihriban Abla çok iyi insanlardı. Kimseyle bir problemleri yoktu. Hakan Ağabeyden böyle bir şeyi yapmasını beklemezdik. Çok naif bir insandı kendisi, önceden emlakçılık yapıyorlardı. Sonradan kafe açtılar. Neden tartıştıklarını bilmiyoruz. Evli değillerdi ama yaklaşık 25 yıldır beraber yaşıyorlardı. Karı-koca gibiydiler. Birbirlerini çok seviyorlardı. Hakan Ağabeyin olayı neden yaptığını bilmiyorum. Mihriban Abla’nın son zamanlarda morali çok bozuktu. Hatta kendisi ‘psikolojim bozuldu’ diyordu bizlere. Bu işyerinde çok bunaldılar. Mihriban Abla en son Hakan’ın kendisinden soğuduğunu söyledi. Hakan Ağabey de Mihriban Abla için aynı şeyleri söylüyordu. Kıskançlık yüzünden olduğunu düşünüyoruz.”