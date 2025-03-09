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Kafede korkunç cinayet! Merve Nur, yaptığı paylaşımdan sonra öldürülmüş

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#Merve Nur Yararlık#Diyarbakır#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 13:11

Diyarbakır’da, dün bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede otururken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık (22), toprağa verildi. Olayda yaralanan S.K. (21) ifadesinde, şüpheli B.A. (25) ile gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları mekanı sosyal medyada paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi.

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Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafeye dün akşam saatlerinde B.A. tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı.

Kafede korkunç cinayet Merve Nur, yaptığı paylaşımdan sonra öldürülmüş

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kafede korkunç cinayet Merve Nur, yaptığı paylaşımdan sonra öldürülmüş

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S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Kafede korkunç cinayet Merve Nur, yaptığı paylaşımdan sonra öldürülmüş

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFTAN SONRA SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞ

S.K.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, alınan ifadesinde şüpheli B.A. ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi. Polis ekiplerinin, otomobille kaçan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Kafede korkunç cinayet Merve Nur, yaptığı paylaşımdan sonra öldürülmüş


Kafede korkunç cinayet Merve Nur, yaptığı paylaşımdan sonra öldürülmüş

 

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#Merve Nur Yararlık#Diyarbakır#Kadın Cinayeti

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