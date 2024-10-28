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Kafede iğrenç olay: 16 yaşındaki çocuğun gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaşlar kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayıp darbetti

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#Bayrampaşa#Kafe#Taciz
Kafede iğrenç olay: 16 yaşındaki çocuğun gizlice fotoğrafını çekti Vatandaşlar kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayıp darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 17:52

İstanbul Bayrampaşa'da bir kafede arkadaşıyla birlikte oturan T.Ö., karşı masada oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark eden diğer müşteriler tepki gösterdi. İkili kısa bir süre sonra kaçmaya çalıştı. Bir grup vatandaş tarafından yakalanan T.Ö. darbedildi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına aldı.

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Olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti.

Durumu fark eden diğer müşteriler, iki şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.Ö., ve H.M., kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşlar şüphelileri bir süre kovaladı.

YAKALAYIP DARBETTİLER

Şüphelilerden T.Ö. kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı. Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına aldı.

Polisin kaçan H.M.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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#Bayrampaşa#Kafe#Taciz

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