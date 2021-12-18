Kafede dehşet anları: Park yeri yüzünden kurşun yağdırdı

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış T. (24) ile Sinan Y. (41) park yeri yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından evine giren Sinan Y. silahını alarak aşağıya indi. Sinan Y., kafeteryada gördüğü Barış T.’nin üzerine yürümeye başladı. İkili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan Y. silahını çekerek Barış T.’nin kafeteryadaki müşterilerin gözü önünde kurşun yağdırdı. Olayın ardından kolundan ve bacaklarından 3 kurşunla yaralanan genç, sekerek kafeteryadan çıktıktan sonra yere yığıldı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.



GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Barış T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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İncelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Şahsı evinde bulamayan polis ekipleri bunun üzerine babasının evini kontrol etti. Sinan Y. burada olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Sinan Y. ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan yaralı Barış T.’nin ise "kasten yaralama" suçundan emniyette 2 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.



MÜŞTERİLER PANİKLE MASANIN ALTINA SAKLANDI

Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ikili önce tartışıp sonra da kavga ediyor. Şahıslar ardından birbirlerinin üzerine yürüyor. Çıkan kavgada silahını çeken şahıs gence kurşun yağdırıyor. Müşteriler ise korkuyla masanın altına saklanıyor. Yaralı genç sekerek olay yerinden ayrılıyor. Saldırgan ise kaçarak uzaklaşıyor.