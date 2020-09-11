Kafede bahşiş kutusundan hırsızlık kamerada

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafeye müşteri olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, 50 lira tutan hesabını ödedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda bar üzerine duran bahşiş kutusuna yönelen zanlı, kutudaki 700 TL'yi çalıp hızla uzaklaştı. Olay anı ise, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine polis, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kafenin işletmecisi Leyla Özçelik, "Hesabı ödedi, giderken kutuyu görmüş. Kutuyu boşalttı. Kameralarda görünüyor, defalarca kutuya elini uzatıp paraları alıyor. Kutuyu 17 yaşındaki oğlum koymuştu, 2 haftadır hiç açmamıştı. Oğlumun okul harçlığıydı. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.