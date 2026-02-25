×
Kafede akılalmaz görüntü! Utanıp sıkılmadan bir de sosyal medyadan yayınladı, ehliyetine el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Kafe#Kocaeli#Gebze
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 11:17

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, motosikletiyle alışveriş merkezinin önündeki kafeye girdiği ve müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçtiği anları, kask kamerasıyla kaydedip sanal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.

Olay, dün Gebze ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, alışveriş merkezinin önündeki kafeye girerek müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçti.

Sürücü, kask kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, ‘Selam sana imparator, arkadaşlar ben geçebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, hayırlı günler’ diye bağırdı. Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Motosikletin sürücüsü tespit edildi, ehliyetine süresiz el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.  

