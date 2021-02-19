Kafe lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Tüm gözler mart ayına çevrildi

Tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayınladığı genelgeyle sadece 'paket servis' ve 'gel-al' benzeri şeklinde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet veriyor. Bu işletmelerin çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da yeniden hizmet vereceği günü bekliyor. İşte, konuya dair son gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI MART AYINA İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam sona eren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi.

Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm vatandaşlardan yürütülen çalışmalara destek olmasını istedi.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı’nın “Martta normalleşmeye geçiliyor” açıklamasının ardından takvim merak konusu oldu. Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, belli kriterler üzerinden her ile puan verileceğini, belli bir puanın üzerinde olanların aşama aşama normalleşeceğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını Hürriyet’e anlattı:

“Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.

O kriterler şöyle olacak:

1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları;

2- Testte pozitiflik oranları;

3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu;

4- İllerdeki aşılama durumu.

KISITLAMA GERİ GELEBİLİR

Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacakken, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek.”

RESTORANLARA 3 TEMEL KURAL

Doç. Dr. Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili de 3 temel kuralın belirleyici olacağını söyledi: “Bu normale dönüş elbette maske, mesafe, hijyen gibi üç temel kural ile mümkün olacak. Tedbirli yaşantımızdan taviz vermememiz gerekiyor. Örneğin restoranlar açılırsa burada mümkün olduğunca kısa vakit geçirip çıkmalıyız. Kalabalık oluşmamasına dikkat etmeliyiz. HES kodu sorgulaması hem müşteri hem de çalışan sağlığı için uygun olacaktır.”