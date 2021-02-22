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Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 22.02.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını!

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Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını!
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Adana'da polisin yabancı uyruklu kişilere ait kafe görünümlü oyun salonuna yaptığı baskında, içeride bulunan 20 kişiye 60 bin 600 lira para cezası kesildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Kuşak Bulvarı’nda yabancı uyruklu kişilere ait bir oyun salonunun koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu bilgisine ulaştı. İçeride çok fazla kişi olduğu yönünde ihbar alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını

20 KİŞİYE 60 BİN 600 LİRA PARA CEZASI

Polis, önü kafe arkası oyun salonu olan mekanda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve oyun oynandığını tespit etti. İçeride bulunan 2’si yaşı küçük 20 kişiye toplam 60 bin 600 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibine ise pandemi kurallarını ihlalden idari para cezası uygulanırken, oyun salonu ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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