Kafaya silah şakaymış

22 Temmuz 2020’de özel bir bankanın Kahramanmaraş şubesinde güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda banka çalışanı Melis B. (33), kasa kapısının yanında duvara yaslanmış halde beklerken, banka müdürü Turabi K. (49), güvenlik görevlisinin silahını alıp onun başına dayadı. Olayın ardından Melis B., müdüründen şikâyetçi oldu, bankada can güvenliğinin olmadığını gerekçe göstererek iş akdini de feshetti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sonunda bankayla ilişiği kesilen eski müdür Turabi K. hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

‘KAFANIZA SIKARIM’

Melis B. ile Turabi K.’nın katılmadığı, 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, tarafların avukatlarıyla tanıklar hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen banka müdürü Turabi K.’nın silahını aldığı güvenlik görevlisi Selçuk Ö., olay günü paraları kasaya koyma saatinde kasa dairesine indiklerini belirterek, “Banka müdürü, elimde bulunan silahı bir anda alarak Melis Hanım’ın kafasına doğrultu. Bankaların hedeflerini kastederek ‘Hedefleri gerçekleştirmezseniz kafanıza sıkarım’ şeklinde bir beyanda bulundu. Melis o an herhangi bir tepki vermedi, iki taraf da bunun bir şaka olduğunun farkındaydı. Ancak daha sonra Melis, balkona çıktı, bir sigara yaktı ve bana ‘Eğer şikâyet etsem sana bir şey olur mu?’ dedi. Ben de ‘Benlik bir şey yok’ dedim” diye konuştu.

Mahkeme heyetinin daha önce benzer bir olay yaşanıp yaşanmadığı sorusuna ise Selçuk Ö. şöyle yanıt verdi: “Müdürümüz genellikle personele şaka yapardı, bazen şakanın dozu kaçabilirdi. Daha önce Melis’e 3-4 metre mesafeden kalem attığını görmüştüm. Zaten bu iş için bankaya müfettiş gelmişti ve olay soruşturulmuştu.”

Sanık banka müdürünün avukatı Şenol Yücesoy da Turabi K.’nın şakacı biri olduğunu belirterek, “Müvekkilim, insan ilişkilerinde sürekli şakavari hareket etmektedir, hatta bu nedenle mesleğinde yükselmiştir” dedi.

‘TEHDİTLER DEVAM ETTİ’

Melis B.’nin avukatı Oğuzhan Çökdü de silahla şaka olmayacağını ifade ederek, “Ayrıca eylemden sonra tehditler, telefon aramalarıyla devam etmiştir. Bu kayıtlardan birisi dosyaya sunulmuştur, sanıktan şikâyetçiyiz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müşteki ve sanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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