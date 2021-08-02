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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Kafası kutuya sıkışan yavru ayıyı, itfaiye kurtardı

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Kafası kutuya sıkışan yavru ayıyı, itfaiye kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde, ayı yavrusunun kafasını teneke kutuya sıkıştırdığını fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ayı yavrusu, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, hayvanı kurtardı.

Ayı yavrusu daha sonra doğaya salındı.

Kafası kutuya sıkışan yavru ayıyı, itfaiye kurtardı

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