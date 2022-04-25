'Kafa yaran pota' davası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, Beşiktaş’ta özel bir okulda 9. sınıf öğrencisi olan R.A., 14 Ekim 2021 günü öğle saatlerinde okulun spor salonunda beden eğitimi dersinde öğretmen gözetiminde basketbol oynuyordu. Basketbol potasının hareketli parçalarının kullanım amacına uygun olarak sabitlenmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması ve öğretmenin de bu durumu kontrol etmemesi nedeniyle çelik pota, R.A.’nın üzerine düştü. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan R.A.’ya ilk müdahaleyi okul doktoru yaptı. Olayı öğrenen R.A.’nın annesi İ.A., okula koştu ve oğlunu kanlar içinde görünce şoka girdi. Hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan R.A.’nın kafasına 36 dikiş atıldı. O sırada aldığı ağır darbenin etkisiyle baygınlık geçiren R.A., bir süre konuşamadı.

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'KENDİSİ ÇARPTI' DEDİLER

Okul yönetimi, hastanedeki doktorlara çocuğun kafasını potaya çarptığını söyledi. Okul yönetimi, aileye tüm zararı karşılayacaklarını söyledikleri halde ameliyatı dahi beklemeden R.A.’nın annesini hastanede yalnız bıraktı. O sırada yurtdışında olan baba R.A. da apar topar Türkiye’ye geldi. Okuldaki kamera görüntülerini izleyen işinsanı R.A., okul yönetimi hakkında, ‘taksirle adam yaralama’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 79 bin 713 lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat davası açtı.



