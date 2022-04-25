Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Kafa yaran pota' davası

#Basketbol Potası#KAZA#MAHKEME
Kafa yaran pota davası

Azerbaycanlı işinsanı R.A.’nın özel bir okulda okuyan 15 yaşındaki oğlu R.A.’nın üzerine basketbol potası düştü. Oğlunun başına 36 dikiş atılan işinsanı, 580 bin liralık tazminat davası açtı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, Beşiktaş’ta özel bir okulda 9. sınıf öğrencisi olan R.A., 14 Ekim 2021 günü öğle saatlerinde okulun spor salonunda beden eğitimi dersinde öğretmen gözetiminde basketbol oynuyordu. Basketbol potasının hareketli parçalarının kullanım amacına uygun olarak sabitlenmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması ve öğretmenin de bu durumu kontrol etmemesi nedeniyle çelik pota, R.A.’nın üzerine düştü. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan R.A.’ya ilk müdahaleyi okul doktoru yaptı. Olayı öğrenen R.A.’nın annesi İ.A., okula koştu ve oğlunu kanlar içinde görünce şoka girdi. Hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan R.A.’nın kafasına 36 dikiş atıldı. O sırada aldığı ağır darbenin etkisiyle baygınlık geçiren R.A., bir süre konuşamadı.

Haberin Devamı

'KENDİSİ ÇARPTI' DEDİLER

Okul yönetimi, hastanedeki doktorlara çocuğun kafasını potaya çarptığını söyledi. Okul yönetimi, aileye tüm zararı karşılayacaklarını söyledikleri halde ameliyatı dahi beklemeden R.A.’nın annesini hastanede yalnız bıraktı. O sırada yurtdışında olan baba R.A. da apar topar Türkiye’ye geldi. Okuldaki kamera görüntülerini izleyen işinsanı R.A., okul yönetimi hakkında, ‘taksirle adam yaralama’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 79 bin 713 lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat davası açtı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol Potası#KAZA#MAHKEME

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi